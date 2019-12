Mainz (ots) - Das "ZDF-Mittagsmagazin" verlässt das Studio und reist nach Magdeburg, um mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen. Am Donnerstag, 12. Dezember 2019, 13.00 bis 14.00 Uhr, sendet das "ZDF-Mittagsmagazin" live vom Magdeburger Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt. Moderatorin Jana Pareigis geht vor weihnachtlicher Kulisse mit Beiträgen und Live-Gesprächen der Frage nach: Woran glauben wir noch?Sachsen-Anhalt mit seiner Hauptstadt Magdeburg ist bis heute das Bundesland mit den wenigsten Kirchenmitgliedern. Aber auch im Westen des Landes verlieren die Kirchen immer mehr Mitglieder, der Glaube an Gott scheint zu schwinden. Was und woran glauben wir stattdessen? Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Für welche Werte sind wir bereit, einzutreten? Darüber diskutiert Moderatorin Jana Pareigis mit den Magdeburger Bürgerinnen und Bürgern und Politikern. Fest zugesagt hat bereits Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.Bereits am Vorabend der Sendung, Mittwoch, 11. Dezember 2019, 18.30 bis 19.30 Uhr, stellt sich das ZDF im "Bürgerdialog" der Diskussion und den Fragen der Magdeburger. ZDF-Chefredakteur Peter Frey, Andreas Wunn, Leiter der Redaktionen "ZDF-Morgenmagazin" und "ZDF-Mittagsmagazin", Moderatorin Jana Pareigis sowie Annegret Oster, Studioleiterin ZDF Sachsen-Anhalt, geben Einblicke in die Berichterstattung des ZDF. Sie stellen sich den Fragen und der Kritik der Magdeburger. Tilo Vogelsang, Chefredakteur radio SAW (Sachsen-Anhalt-Welle), moderiert. Die kostenlose Veranstaltung findet statt in der Ratsdiele, Altes Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg.Der Bürgerdialog wird live gestreamt auf https://heute.de.Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mittagsmagazinPressemappe "ZDF-Mittagsmagazin": https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-mittagsmagazin/"ZDF-Mittagsmagazin" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazinhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4461885