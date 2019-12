True Religion Apparel, Inc. gab heute bekannt, dass Zihaad Wells mit sofortiger Wirkung zum neuen Creative Director ernannt wurde. Herr Wells fungierte zuvor in den Jahren 2006 bis 2017 als Vice President of Design bei True Religion Apparel und war zuletzt als Vice President of Design and Creative bei AG Jeans tätig. Er wird für Produktdesign, Marketing und Förderung der kreativen Ausrichtung der Marke verantwortlich sein. Herr Wells ist dem Chief Executive Officer Michael Buckley unterstellt.

Zihaad Wells verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis und über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marken, Produkte, Großhandel, Einzelhandel und eCommerce der Denim-Markenindustrie. Herr Wells begann seine Laufbahn bei Levi's Europe, wo er an den Kollektionen Levi's Red und Levi's Vintage mitwirkte, bevor er sich im Jahr 2006 True Religion Apparel anschloss.

Chief Executive Officer Michael Buckley erklärte: "Wir sind überaus froh und stolz, Zihaad Wells wieder bei True Religion Apparel begrüßen zu dürfen. Zihaad Wells ist einer der führenden Kreativschaffenden im Bereich Jeans- und Sportbekleidung in der Branche."

Zihaad Wells fügte im Hinblick auf seine Ernennung hinzu: "Ich bin begeistert, als Creative Director zu True Religion zurückzukehren, es fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen. Ich freue mich darauf, mit Michael Buckley und dem Team zusammenzuarbeiten und zu der DNA zurückzukehren, die True Religion zu einer großartigen Marke gemacht hat, nämlich das vollkommene Gleichgewicht zwischen Tradition und Moderne, verwurzelt in kultiger Jeansbekleidung."

Über True Religion Apparel, Inc.

Im Jahr 2002 tauchte True Religion mit einem Paukenschlag in der Denim-Szene von Los Angeles auf, indem das Unternehmen die klassische Jeans mit fünf Taschen neu erfand. Aufgrund des Nähverfahrens mit durch fünf Nadeln geführten Fäden und zwei Stichen pro Zoll fiel die "True Religion Super T"-Naht sofort durch ihren Stil auf, der sich von jeglicher anderen Denim-Marke der Welt klar unterschied. True Religion wendet sich an die Einzigartigkeit in jedem von uns. Weltweit tragen Sportler, Musiker und Künstler diese Marke, um ihrem individuellen Stil Ausdruck zu verleihen. True Religion Brand Jeans liefert ein exklusives Sortiment an kultigen Stilarten und konzentriert sich auf die Herstellung hochwertiger, erstklassiger Jeans und Sportkleidung für Herren, Damen und Kinder.

