ADO Properties S.A.: Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats/Amtsniederlegung von Mitgliedern des Verwaltungsrats DGAP-Ad-hoc: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Personalie ADO Properties S.A.: Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats/Amtsniederlegung von Mitgliedern des Verwaltungsrats 10.12.2019 / 16:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADO Properties S.A.: Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats/Amtsniederlegung von Mitgliedern des Verwaltungsrats Luxemburg, den 10. Dezember 2019 - Fünf Mitglieder des Verwaltungsrats der ADO Properties S.A. ("ADO Properties") haben heute entschieden, ihre Ämter mit sofortiger Wirkung niederzulegen und ihre Aufgaben und Pflichten zu übergeben, um ADO Properties und ihre Tochtergesellschaften bestmöglich zu unterstützen. Diese Veränderung steht im Zusammenhang mit der neuen Aktionärsstruktur nach dem Vollzug der Verschmelzung des Hauptaktionärs A.D.O. GROUP LTD mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der ADLER Real Estate AG und der Folge, dass ADLER Real Estate AG neuer Alleingesellschafter der A.D.O. GROUP LTD ist. Die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats danken den aus dem Amt geschiedenen Mitgliedern des Verwaltungsrats, namentlich Moshe Dayan (Vorsitzender), Amit Segev, Dr. Sebastian-Dominik Jais, Constantin Papadimitriou und David Daniel für ihr Engagement und ihre Unterstützung der Gesellschaft. In Übereinstimmung mit der Satzung der ADO Properties haben die Mitglieder des Verwaltungsrats Peter Maser (Vorsitzender), Florian Sitta, Thierry Beaudemoulin, Ben Irle und Arzu Akkemik zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats mit einer Amtszeit bis zur nächsten Hauptversammlung, die voraussichtlich am 10. Juni 2020 stattfinden wird, bestellt. Mitteilende Person: Nicole Müller, Legal Counsel +49 30 403 907 548 n.mueller@ado.berlin 10.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.properties ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 932825 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 932825 10.12.2019 CET/CEST ISIN LU1250154413 AXC0246 2019-12-10/16:28