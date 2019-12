Die Integration von ExaGrid in Veeam schafft eine leistungsstarke, kostengünstige und benutzerfreundliche Datenmanagementlösung

ExaGrid, ein führender Anbieter von intelligentem hyperkonvergiertem Speicher für die Datensicherung, gab heute gemeinsamen mit Veeam Software, dem führenden Anbieter von Sicherungslösungen mit Cloud Data Management, weitere Neuigkeiten für ihre Unternehmenskunden bekannt. Die gmeinsame Lösung trägt neu entstehenden Sicherungsanforderungen für Wiederherstellungen und Wiederherstellung von virtuellen Maschinen für "Just-in-Time?-Unternehmensrechenzentren Rechnung. Zusammen ermöglichen ExaGrid und Veeam Unternehmen, die Gesamtbetriebskosten (TCO) für Datensicherung und Sicherungsspeicher dramatisch zu reduzieren, wozu auch die Reduzierung von IT-Workloads und Wartungsanforderungen zählt, während gleichzeitig die Leistung hinsichtlich Sicherungs- und Wiederherstellungszeiten erhöht wird.

Die Menge der zu verwaltenden Unternehmensdaten steigt ständig an, was Auswirkungen auf Betriebszeitziele und das Budget hat. Die Fähigkeit eines Unternehmens, zur richtigen Zeit auf die richtigen Daten zugreifen zu können, kann schnell beträchtliche Auswirkungen auf die Produktivität des Unternehmens haben. Dem 2019 Cloud Data Management Report von Veeam zufolge stellen fast drei viertel (73 %) der Unternehmen fest, dass sie trotz allem nicht in der Lage sind, den Anforderungen ihrer Nutzer bezüglich ununterbrochenem Zugang zu Anwendungen und Daten gerechtzuwerden. Gemeinsam können ExaGrid und Veeam diese Herausforderung für Unternehmen lösen.

ExaGrid und Veeam wurden zusammengeführt, um den Herausforderungen des Datenwachstums Rechnung zu tragen und einen unterbrechungsfreien Betrieb zur Unterstützung des virtuellen Rechenzentrums und der Hybrid-Cloud zu gewährleisten, während gleichzeitig die Kosten gesenkt werden. ExaGrid und Veeam versetzen Kunden in die Lage, VMs in Sekunden oder Minuten zu starten und sowohl private als auch verwaltete und öffentliche Clouds zu nutzen. Die kombinierte Lösung erlaubt es Kunden, die Leistung ihrer Sicherungsinfrastruktur zu erhöhen und gleichzeitig die Datenspeicherung und -komplexität zu reduzieren, um ihre Datensicherungsziele durch eine hochleistungsfähige, flexible und skalierbare Architektur zu erreichen.

"Die langfristige Datensicherung und die schnelle Wiederherstellung von kritischen Daten und Anwendungen gelten heutzutage als wesentlicher Bestandteil jeder Geschäftsstrategie, aber nicht alle Lösungen können diese unerlässlichen IT-Anforderungen erfüllen. Zusammen helfen ExaGrid und Veeam Kunden bei der Erstellung einer skalierbaren, leicht bereitzustellenden und zu verwaltenden sowie flexiblen Lösung,? sagte Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid.

"Als führender Wegbereiter von Cloud Data Management-Lösungen macht Veeam es unseren Kunden leicht, all ihre virtuellen, physischen und cloudbasierten Workloads ungeachtet ihres Standortes zu schützen,? sagte Ken Ringdahl, Vice President of Global Alliances Architecture bei Veeam Software. "Die Integration von ExaGrid in den Veeam Data Mover verbessert diese Position noch weiter, indem die Interoperabilität ermöglicht und ein einzigartiger Wert für Veeam-Leistungsmerkmale wie SureBackup, DataLabs und Instant VM Recovery geschaffen wird. Die Unterstützung für das Scale-Out Backup Repository von Veeam durch ExaGrid hilft den Kunden darüber hinaus, ihre Sicherungsaufträge effektiver zu verwalten und bei Bedarf zu erweitern, sodass Kunden in der Lage sind, eine einfachere, flexiblere und zuverlässige Infrastruktur zu erstellen.?

Die gemeinsame Lösung von ExaGrid und Veeam bietet Kunden die Flexibilität für Folgendes:

Wiederherstellung von Produktions-VMs in unter einer Minute zur Gewährleistung der Betriebszeit der Anwendung

Aufbewahrung von Daten vor Ort, extern in einem zweiten Rechenzentrum und extern in einer von Dritten verwalteten Cloud oder einer öffentlichen Cloud

Nutzung physischer Kreuzreplikation von Daten mit bis zu 16 großen Rechenzentren weltweit in einer Gruppe

Direkte Datensicherung unter Verwendung von SQL-Dumps oder Oracle Recovery Manager (RMAN)

Bewahrung der Möglichkeit eines Hybrid-Cloud-Ansatzes beim Datenmanagement und bei der Datensicherung

Erfahren Sie im Whitepaper Top 5 Reasons to Use ExaGrid and Veeam in the Enterprise (Die fünf wichtigsten Gründe für die Verwendung von ExaGrid und Veeam im Unternehmen) mehr über die fünf wichtigen Bereiche, zu denen Kosten, Einfachheit, Leistung, Skalierbarkeit und Flexibilität gehören, in denen ExaGrid und Veeam ihre Kunden bei der effektiveren Verwaltung ihrer Daten unterstützen.

