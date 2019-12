Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Ertragsprognose 2019/20 nach signifikantem Ergebnisanstieg im dritten Quartal angehoben DGAP-Ad-hoc: Hornbach Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Ertragsprognose 2019/20 nach signifikantem Ergebnisanstieg im dritten Quartal angehoben 10.12.2019 / 20:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ertragsprognose 2019/20 nach signifikantem Ergebnisanstieg im dritten Quartal angehoben Neustadt an der Weinstraße, 10. Dezember 2019. Die Ertragslage der HORNBACH-Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern) hat sich im dritten Quartal 2019/20 (1. September bis 30. November 2019) im Vergleich zum Vorjahr signifikant verbessert. Bei einem Anstieg des Nettoumsatzes um 5,0% auf 1.139 Mio. Euro (Vj. 1.085 Mio. Euro) hat sich das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) nach vorläufigen Zahlen auf knapp 42 Mio. Euro (Vj. 19,7 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wächst im gleichen Zeitraum von 16,1 Mio. Euro auf gut 30 Mio. Euro. Grund für die sehr erfreuliche Ergebnisentwicklung im Q3 2019/20 sind insbesondere das auf hoher Vorjahresbasis erzielte flächenbereinigte Umsatzwachstum im In- und Ausland sowie verbesserte Kostenrelationen. Im Dreivierteljahr 2019/20 stiegen der Nettoumsatz um 7,8% auf rund 3,75 Mrd. Euro (Vj. 3,48 Mrd. Euro) sowie das bereinigte EBIT um 33% auf rund 240 Mio. Euro (Vj. 180,6 Mio. Euro). Das EBT wuchs im Neunmonatszeitraum um gut 24% auf rund 206 Mio. Euro (Vj. 165,8 Mio. Euro). Die signifikanten Ergebnissteigerungen im dritten Quartal sowie kumuliert im Dreivierteljahr erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Erträge im Gesamtjahr 2019/20 besser entwickeln werden als zuletzt erwartet. Trotz der möglichen Witterungsschwankungen sowie gesamtwirtschaftlichen Risiken im vierten Quartal 2019/20 (1. Dezember 2019 bis 29. Februar 2020) wird die Ertragsprognose der HORNBACH-Gruppe für das Geschäftsjahr 2019/20 angehoben. Es wird nunmehr damit gerechnet, dass das bereinigte EBIT (Vj. 134,9 Mio. ) im unteren bis mittleren zweistelligen Prozentbereich (zuvor: "um mehr als 20 %") wachsen wird. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019/20 wurde bestätigt. Somit wird weiterhin von einem Anstieg des Konzernumsatzes im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Die endgültigen Details zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung werden in der Mitteilung zum dritten Quartal 2019/20 am 19. Dezember 2019 veröffentlicht (www.hornbach-gruppe.de). HORNBACH Holding AG & Co. KGaA vertreten durch die HORNBACH Management AG Der Vorstand Kontakt: Axel Müller Leiter Group Communications und Investor Relations HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Tel. +49 (0) 6348 602444 axel.mueller@hornbach.com 10.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hornbach Holding AG & Co. KGaA Le Quartier Hornbach 19 67433 Neustadt an der Weinstraße Deutschland ISIN: DE0006083405 WKN: 608340 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 933013 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 933013 10.12.2019 CET/CEST ISIN DE0006083405 AXC0340 2019-12-10/20:46