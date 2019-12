Von Cristina Roca

BARCELONA (Dow Jones)--Der spanische Textilhändler Inditex ist in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres profitabel gewachsen und hat auf dieser Basis seine Jahresprognose bestätigt. Der Eigentümer der Modekette Zara steigerte den Nettogewinn in den Monaten Februar bis Oktober laut eigenen Angaben von 2,44 auf 2,72 Milliarden Euro. Der Umsatz legte auf 19,82 Milliarden Euro zu - ein Plus von knapp 1,4 Milliarden. Bereinigt um Wechselkurseffekte wurde ein Anstieg von 7 Prozent verzeichnet.

Die Bruttomarge verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 20 Basispunkte auf 58,2 Prozent. Das Unternehmen, zu dem auch die Marken Pull & Bear, Massimo Dutti und Bershka gehören, machte keine Angaben dazu, wie sein Geschäft im vierten Quartal angelaufen ist. Bestätigt wurde allerdings die Jahresprognose, die ein Wachstum von 4 bis 6 Prozent auf vergleichbarer Basis vorsieht.

