Original-Research: amalphi AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu amalphi AG Unternehmen: amalphi AG ISIN: DE0008131350 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 11.12.2019 Kursziel: EUR 3,70 (bislang EUR 3,40) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Dritte Kapitalerhöhung in 2019 Gestern hat amalphi bekannt gegeben, eine weitere Barkapitalerhöhung durchzuführen, diesmal mit Bezugsrecht der Altaktionäre. Bei einem Bezugsrechtsverhältnis von 3:1 (für drei alte Aktien können Anleger eine neue Aktie beziehen) erhöht sich das Grundkapital um einen Betrag von bis zu EUR 1,086 Mio. auf EUR 4,398 Mio. von bislang EUR 3,312 Mio. Durch die Ausgabe von 1,086 Mio. neuer Inhaberaktien errechnet sich bei einem Bezugskurs von EUR 2,80 je neuer Aktie ein Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 3,039 Mio. Dieser soll Angabe gemäß für anorganisches Wachstum genutzt werden. Die Bezugsfrist läuft vom 16.12.2019 bis 10.01.2020. Angesichts des im Vergleich zu den zuletzt durchgeführten Kapitalmaßnahmen deutlich größeren Emissionsvolumens errechnet sich ohne Einbeziehung des aus der Kapitalerhöhung finanzierten Wachstums beim Ergebnis je Aktie 2020e ein Verwässerungseffekt in Höhe von 25,7%. Gleichzeitig verbessern sich die Bilanzrelationen - Eigenkapitalquote und Verschuldungsgrad - in unseren Schätzungen nochmals deutlich: So kommt es beim Buchwert je Aktie 2020e zu einem prozentual deutlichen Anstieg auf EUR 0,31, die Eigenkapitalquote per Ende 2019e verbessert sich auf nunmehr auskömmliche 25,6%. Bislang konnte die aus Kapitalerhöhungen eingeworbene Liquidität aus unserer Sicht wertschöpfend eingesetzt werden. Gleichzeitig deutet die Übernahme von mindmaxx-it eine Verlagerung des Geschäftsmodells auf den Bereich medizinischer IT-Servicedienstleistungen an, wo aus unserer Sicht langfristig deutlich höhere Margen zu erwarten sind als im bisherigen Stammgeschäft der IT-Wartung. Typische Kaufpreis-Multiples unterstellt, ließe sich nach unserer Einschätzung aus der laufenden Kapitalerhöhung ein Umsatzvolumen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich (2021/22e) erwerben. Wir sehen unsere langfristigen Prognosen gut bestätigt und errechnen aufgrund des niedrigeren finanziellen Risikos trotz der gestiegenen Aktienzahl ein um die Kapitalerhöhung adjustiertes Kursziel von EUR 3,70 je Aktie (bislang EUR 3,40). In dieser Anhebung spiegelt sich lediglich das durch den Mittelzufluss der Kapitalerhöhung deutlich verringerte finanzielle Risiko von amalphi wider. Effekte aus dem angestrebten externen Wachstum sind in die Bewertung noch nicht eingegangen und eröffnen langfristig orientierten Anlegern zusätzliche Kurspotenziale. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 3,18 ergibt sich im Base Case-Szenario ein von uns erwartetes Kurspotenzial von 16,4%. Nach der beeindruckenden Kursrally der vergangenen Monate (amalphi +42,0% YTD vs. DAX +23,8% YTD) bekräftigen wir dementsprechend unser Buy-Rating für die Aktien der amalphi AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19741.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

December 11, 2019