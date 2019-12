Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöl- und Benzinbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 3,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,9 Millionen Barrel nach plus 2,9 Millionen eine Woche zuvor.

Letzte Umfrage vor UK-Wahl sieht schrumpfenden Vorsprung für Konservative

Kurz vor der Parlamentswahl am Donnerstag in Großbritannien sieht eine letzte Umfrage einen schrumpfenden Vorsprung der konservativen Tory-Partei von Premierminister Boris Johnson. In der am Dienstagabend veröffentlichten Umfrage des Instituts YouGov sagten 43 Prozent der Teilnehmer, sie wollten für die Tories stimmen, 34 waren für die oppositionelle Labour-Partei. Dies würde 339 Mandate für die Konservativen bedeuten, 20 weniger als bei der vorherigen YouGov-Umfrage von Ende November.

USA, Mexiko und Kanada unterzeichnen neues Freihandelsabkommen

Nach zähen Verhandlungen haben Vertreter der Regierungen der USA, Mexikos und Kanadas am Dienstag in Mexiko-Stadt das neue Freihandelsabkommen USMCA unterzeichnet. Das Abkommen ist eine neugestaltete Auflage des 25 Jahre alten Nafta-Freihandelsabkommens, das die drei Volkswirtschaften eng miteinander verband. US-Präsident Donald Trump hatte auf die Neugestaltung gedrängt, da er sein Land durch Nafta benachteiligt sah.

EU-Ratschef Michel will Einigung auf Ziel für Klimaneutralität 2050

Der neue EU-Ratspräsident Charles Michel will beim Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs diese Woche eine Einigung auf das Ziel durchsetzen, Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Dies wäre "ein wichtiges Signal", dass die EU "in dieser entscheidenden Frage eine globale Führungsrolle übernehmen" wolle, erklärte Michel am Dienstagabend in seinem Einladungsschreiben für den Gipfel, der am Donnerstag und Freitag stattfindet.

Weißes Haus: Trump warnt Russland vor Einmischung in Wahlen

Die US-Regierung und der russische Außenminister Sergej Lawrow haben sich mit ihrer Darstellung eines Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Lawrow im Weißen Haus widersprochen: Während das Weiße Haus anschließend erklärte, Trump habe Moskau dabei vor einer russischen Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2020 gewarnt, sagte Lawrow, das Thema Wahlbeeinflussung sei überhaupt nicht angesprochen worden. Das Treffen fand am Dienstag hinter verschlossenen Türen statt.

Trump zahlt wegen Missbrauchs seiner Stiftung zwei Millionen Dollar Entschädigung

US-Präsident Donald Trump hat zwei Millionen Dollar (1,8 Millionen Euro) Entschädigung an Wohltätigkeitsorganisationen gezahlt, um einen Rechtsstreit um den Missbrauch seiner früheren Stiftung für politische Zwecke beizulegen. Die Summe gehe zu gleichen Teilen an acht verschiedene Organisationen, teilte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James am Dienstag mit. Zu ihnen gehören demnach die Children's Aid Society, der United Negro College Fund und das Holocaust Memorial Museum.

Ukrainischer Außenminister bewertet Ukraine-Gipfel positiv

Der ukrainische Außenminister Wadim Pristaiko hat die Ergebnisse des Ukraine-Gipfels in Paris positiv bewertet. "Wir haben einen entscheidenden Schritt gemacht in Richtung einer permanenten Waffenruhe, der Freilassung aller illegal in Russland inhaftierten Ukrainer und der Rückgabe der besetzten Gebiete der Ukraine", sagte Pristaiko den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben).

Mehr Gewerbeanmeldungen in Deutschland

In Deutschland sind zwischen Januar und September dieses Jahres fast 94.200 Betriebe gegründet worden, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Auswertung der Gewerbemeldungen mitteilt, waren das 0,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aufgrund der bisherigen Entwicklung rechnet das Statistische Bundesamt für das gesamte Jahr 2019 mit etwa 124.000 (Vorjahr: 123.000) Gründungen größerer Betriebe.

Weniger Unternehmensinsolvenzen in Deutschland

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland hat sich in den ersten drei Quartalen das laufenden Jahres verringert. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) meldeten die deutschen Amtsgerichte von Januar bis September 14.381 Unternehmensinsolvenzen. Das waren 2,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Immer mehr Mütter in Deutschland arbeiten

In immer mehr deutschen Familien mit kleinem Kind arbeiten beide Elternteile. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren im vergangenen Jahr in 35 Prozent der Paarfamilien mit einem Kind unter 3 Jahren beide Eltern erwerbstätig. 2008 waren es 29 Prozent gewesen. Laut Destatis hängt die Erwerbsbeteiligung der Eltern stark vom Alter des jüngsten Kindes ab.

Deutsche Frauen bekommen Kinder später

Immer mehr Frauen in Deutschland bekommen ihr erstes Kind im vierten Lebensjahrzehnt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren 2018 die Mütter von 48 Prozent der insgesamt 366.000 Erstgeborenen zwischen 30 und 39 Jahren alt. Bei 3 Prozent der ersten Kinder war die Mutter älter als 40 Jahre. Das Durchschnittsalter der Frauen bei der ersten Geburt betrug 30 Jahre.

Pentagon stellt Ausbildung saudiarabischer Militärs in den USA vorübergehend ein

Nach dem von einem saudiarabischen Soldaten verübten tödlichen Schusswaffenangriff auf einem US-Militärstützpunkt in Florida hat das Pentagon die Ausbildung von Militärs aus Saudi-Arabien auf US-Gebiet vorerst eingestellt. Während der kommenden zehn Tage sollten die Sicherheitsüberprüfungen von ausländischen Auszubildenden, welche in den Vereinigten Staaten Lehrgänge bei der US-Armee absolvieren, einer Revision unterzogen werden, erklärte das US-Verteidigungsministerium am Dienstag (Ortszeit).

Internationale Experten in Hongkong stellen Arbeit vorzeitig ein

Ein internationales Expertenteam, das in Hongkong an der Untersuchung der Polizei-Einsätze gegen Demonstranten beteiligt war, hat seine Arbeit vorzeitig eingestellt. Die Untersuchung sei von der Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone nicht mit genügend Ressourcen und Vollmachten ausgestattet worden, erklärten die Fachleute am Mittwoch zur Begründung.

Zehntausende Tschechen fordern Rücktritt von Regierungschef Babis

Zehntausende Demonstranten haben in Prag den Rücktritt des unter dem Verdacht des Subventionsbetrugs stehenden tschechischen Regierungschefs Andrej Babis gefordert. Nach Polizeiangaben nahmen rund 50.000 Menschen an der Demonstration am Dienstagabend auf dem Prager Wenzelsplatz teil. Vor einer Woche hatte die tschechische Justiz ihre Ermittlungen gegen den Milliardär Babis wieder aufgenommen.

34-jährige Finnin Sanna Marin als jüngste Regierungschefin vereidigt

Die Finnin Sanna Marin hat am Dienstag offiziell das Amt als Ministerpräsidentin ihres Landes übernommen. Die 34-Jährige ist damit die jüngste amtierende Regierungschefin der Welt und das dritte weibliche Regierungsoberhaupt Finnlands. Die bisherige Verkehrsministerin war am Sonntag nach dem Rücktritt des Sozialdemokraten Antti Rinne zu seiner Nachfolgerin bestimmt worden.

Grönlands Eisschild schmilzt wesentlich schneller als erwartet

Grönlands massiver Eisschild schmilzt viel schneller als erwartet. Als Folge könnten bis zum Ende des Jahrhunderts Millionen Menschen in Gefahr geraten, warnten Wissenschaftler in einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Fachzeitschrift "Nature". Den Forschern zufolge hat Grönlands Eisverlust den weltweiten Meeresspiegel seit 1992 bereits um 10,6 Millimeter steigen lassen. 3,8 Billionen Tonnen Eis seien in diesem Zeitraum geschmolzen - wesentlich mehr als in den Jahrzehnten davor.

Erstes voll elektrisch angetriebenes Flugzeug absolviert Jungfernflug

Das erste voll elektrisch angetriebene Verkehrsflugzeug der Welt hat in Kanada seinen Jungfernflug absolviert. Unter den Augen von rund hundert Neugierigen hob das auf E-Antrieb umgerüstete Wasserflugzeug vom Typ DHC-2 de Havilland Beaver am Dienstag vom Flughafen in Vancouver ab und drehte eine Runde über dem Fraser-Fluss.

Peter Handke mit Literaturnobelpreis 2019 ausgezeichnet

Begleitet von Protesten hat der österreichische Schriftsteller Peter Handke den diesjährigen Literaturnobelpreis verliehen bekommen. Handke erhielt die Auszeichnung am Dienstag aus den Händen des schwedischen Königs in Stockholm. Die Autorin Olga Tokarczuk aus Polen wurde mit dem Literaturnobelpreis für das Jahr 2018 ausgezeichnet.

Kolumbien erbost über Walmart-Werbung mit koksendem Weihnachtsmann

Eine Werbekampagne der US-Kaufhauskette Walmart für einen Weihnachtspullover hat den Zorn der kolumbianischen Regierung erregt - auf dem Kleidungsstück prangt ein Weihnachtsmann, der offensichtlich Kokain schnupft. Die Regierung in Bogotá forderte am Dienstag Entschädigungszahlen von dem Unternehmen, da die Werbung dem Ruf des Landes schade. In dem Werbetext ist von "kolumbianischem Schnee" die Rede - "Schnee" ist im Jargon eine geläufige Bezeichnung für Kokain.

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.