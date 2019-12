FINANCE-TV

Drei Gewinnwarnungen seit Sommer 2018 und viel Unruhe im Vorstand: Bei dem Autowaschanlagenhersteller Washtec läuft es nicht rund. „Wir hatten eine geballte Verschiebung von Kundenaufträgen, aber ich möchte betonen, dass wir keine einzige Order verloren haben“, relativiert CFO Axel Jaeger im Talk mitdie aktuellen Probleme. Trotzdem will das SDax-Unternehmen mit einem Sparprogramm nun die Kosten drücken – aber mit Augenmaß, wie Jaeger betont. Wie genau er Washtec wieder in die Spur bringen will, sagt der CFO im Talk bei