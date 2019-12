Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Bundesbürger, die vor allem in Zins- und Versicherungsprodukten anlegen, werden zum Titel des neuen Buchs von "Börsenlegende" Roland Leuschel und seinem Partner Claus Vogt vermutlich zustimmend nicken: "Die Wohlstandsvernichter". Gemeint sind die Notenbanken, insbesondere die US-Fed und die EZB, die mit ihrer Nullzinspolitik und ihren billionenschweren Anleihekäufen "die Altersvorsorge ruinieren" und das Vermögen der Anleger gefährden. Nicht der Markt, sondern Notenbanker "entscheiden, in welchem Umfang oder ob überhaupt Sparer und ...

