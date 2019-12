Vor rd. zwei Jahren traten Vorstandschef Mark Okerstrom und Finanzvorstand Alan Pickerill bei Expedia ihre Posten an. Sie sollten das Online-Reiseportal voranbringen, in neue Produkte, Marketingmethoden und Technologien investieren. Nun wurde ihre Reise am Mittwoch (4.12.) abrupt beendet. Im Streit mit dem Aufsichtsrat über die Unternehmensstrategie mussten beide Vorstände den Hut nehmen.Zuvor hatten die am 6.11. vorlegten Q3-Zahlen bitter enttäuscht. Die Aktie rauschte mit 27% in den Keller und markierte den größten Tagesverlust ihrer Geschichte. Geringe Buchungen und kostenintensive Marketingkanäle wurden als Gründe für die schwache operative Performance angeführt. Zwar kletterte ...

