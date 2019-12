Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006) muss technologisch vorne mitspielen, wenn man die hohen Margen halten will. Dazu gehört die neueste Technologie die - vereinfacht gesagt -.. Field Progammable Gate Arrays (FPGA's), die auf Wiederholungen angelegt sind und die Central Processing Unit (CPU), die auf Steuerungssignale, also Wechsel, angelegt ist, kombiniert und so eine völlig neue eFPGA (embedded - eingeschlossene) schafft. wichtig ist dabei: Ein neues gänzlich anderes Herangehen bei der Chiparchitektur, in dem die Großen bereits Milliarden investieren, um "vorne" zu sein. so wird gesagt ...

