Graz (ots) - Leutgeb Entertainment Group & Adlmann Promotion präsentieren das Melissa Naschenweng Open Air am 19.09.2020 in Kufstein.Wo MELISSA NASCHENWENG ihre pinke Harmonika auspackt und auf die Bühne tritt, werden Bergbauernparties der besonderen Art gefeiert. Wild, schwungvoll und stimmgewaltig - gleichzeitig aber auch gefühlvoll, emotional und voller Hingabe. Im ganzen Lande und weit über die österreichischen Grenzen hinaus tourt das Kärntner Energiebündel durch die Gegend, um mit einer energiegeladenen Show die Nachbarinnen und Bergbauernbuam zu begeistern.2020 ist es nun soweit - der pinke Wirbelwind macht sich bereit, um gemeinsam mit den zahlreichen Fans ein einmaliges Open Air in komplett neuer Form zu feiern. Hierfür hätte die sympathische Lesachtalerin keine passendere Location wählen können: Die Festung Kufstein wird sich am 19.09.2020 in einen "Bergbauernkessel" verwandeln, in dem es für die Madln und Buam kein Halte mehr gibt.Erstmalig holt sich die "I steh auf Bergbauernbuam"-Interpretin auch Verstärkung in Form einer Live-Band mit auf die Bühne. Melissa einmal ganz anders, ganz neu, aber dennoch so authentisch und sympathisch, wie sie ihre Fans kennen und lieben.Mit im Gepäck hat sie allerdings auch eine ganz besondere Überraschung - nämlich ein brandneues Album, das sie im Zuge des Open Airs präsentieren wird, mit neuen Songs in gewohntem Melissa-Sound. Gemeinsam mit ihren bekannten Hits "I steh auf Bergbauernbuam", "Die Nachbarin", "Gott is a Dirndl" uvm., verspricht dieses Open Air ein Konzert-Spektakel zu werden, das man keinesfalls verpassen sollte!Tickets sind ab sofort auf www.oeticket.com & allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich!