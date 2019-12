Guten Morgen, der DAX ist am Vortag zunächst kräftig in die Tiefe gerauscht und im Tagestief bis auf 12.886 Punkte gefallen. Damit wurde die wichtige Signalmarke für weiter fallende Kurse von 12.900 Punkten nur knapp unterschritten. Doch die Marke von 12.900 Punkten hat weitgehend gehalten, in der Folge kam es zu einer starken Aufholjagd. Der DAX ging schließlich bei 13.070 Punkten aus dem Handel, mit einem nur noch kleinen Abschlag von 0,27%. Es kommt alles auf die weiteren Großereignisse in der ...

