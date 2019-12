Für die Sanierung. Deutschlands wichtigster Zulieferer für die Autoelektrik ist schon ein Dauerfall. Was 20 Jahre falsch gemacht wurde, muss repariert werden. Es ist geradezu ein Rätsel, wie so etwas möglich ist, als Kabelbaumspezialist und Zulieferer für jedes Auto in eine derartige Schieflage zu geraten. Darin liegt kein Risiko, sondern die Chance: Die Bekanntgabe dieses Betrages heute führt zu üblichen Negativkorrekturen und dann heisst es aufpassen oder zugreifen!



