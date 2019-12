DGAP-Media / 2019-12-11 / 09:30 MagForce AG: _,NanoTherm School'_ geht mit Modul B erfolgreich in die zweite Runde · _MagForce veranstaltete erfolgreich die zweite Einheit der praxisorientierten, einzigartigen und vielseitigen Anwendungstrainingsreihe für den Einsatz des NanoTherm Therapiesystems zur Behandlung von Hirntumoren_ · _Die NanoTherm School ist Teil von MagForces Commitment, neben einer breiten geographischen Abdeckung zur Erhöhung der Verfügbarkeit der Therapie, das Therapiesystem weiter zu optimieren und medizinisches Fachpersonal in dessen Anwendung auszubilden, um Hirntumor-Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen_ · _Unter den Teilnehmern war auch das Team von Prof. Dr. med. habil. Jan-Peter Warnke, Chefarzt der Abteilung für Neurochirurgie an der Paracelcus-Klinik Zwickau, wo jetzt auch MagForces NanoTherm Therapiesystem angeboten wird_ *Berlin und Nevada, USA, 11. Dezember 2019* - Mit "Modul B - Aufbaukurs 1: stereotaktische Instillation" ging im November die _NanoTherm School _der MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, in die zweite Runde. Die Anwendungstrainingsreihe, wurde im Januar 2019 vom Unternehmen ins Leben gerufen, um die höchstmögliche Behandlungsqualität durch die kontinuierliche Unterstützung der Ärzte zu ermöglichen und Chirurgen in der Verwendung der innovativen NanoTherm Technologie zu zertifizieren. Ebenso wie das erste Modul, "Modul A - der Basiskurs", das Ende Januar 2019 stattfand, wurde auch Modul B, das fortgeschrittenere Techniken vermittelte, von den Teilnehmern äußerst positiv aufgenommen. Die _NanoTherm School_ ist Teil von MagForces Roll-Out-Strategie, in deren Zentrum neben einer breiten geographischen Abdeckung zur Erhöhung der Verfügbarkeit der Therapie auch ihre kontinuierliche weitere Optimierung sowie die Ausbildung von medizinischem Fachpersonal in der Anwendung des Therapiesystems steht, um Hirntumor-Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen. Das Trainingskonzept der _NanoTherm School_ wurde in enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Walter Stummer, PD Dr. Dr. Oliver Grauer und Dr. Michael Schwake vom Universitätsklinikum Münster sowie PD Dr. Johannes Wölfer vom Hufeland Klinikum GmbH Mühlhausen entwickelt, die ihre längjährige Erfahrung mit dem NanoTherm Therapiesystem zur Behandlung von Hirntumor-Patienten mit einbringen. Unter den Workshop-Teilnehmern war auch erneut das Team von Prof. Dr. med. habil. Jan-Peter Warnke, Chefarzt der Abteilung für Neurochirurgie an der Paracelcus-Klinik Zwickau, mit der MagForce im Juni 2019 eine Kooperationsvereinbarung eingegangen war. Die Bauarbeiten am mobilen Behandlungszentrum wurden im Sommer abgeschlossen. Nun ist der NanoActivator nach Erhalt der Zulassung an der Klinik einsatzbereit und das Spezialisten-Team und steht nun für die Behandlung von Patienten mit Hirntumoren zur Verfügung. *Prof. Dr. med. habil. Jan-Peter Warnke*, Chefarzt der Abteilung für Neurochirurgie an der Paracelcus-Klinik Zwickau, fügte hinzu: "Innovation ist in der Medizin äußerst wichtig und hat unseren Patienten gute Dienste geleistet. Die entsprechende Aus- und Weiterbildung im Umgang mit neuen Technologien und Techniken ist ein entscheidender Faktor, um unsere Standardbehandlungspläne weiterzuentwickeln. Praktische Schulungen wie die NanoTherm School von MagForce, die es den Neurochirurgen erlauben, sich in die Methode einzuarbeiten und die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln, sind daher sehr zu begrüßen. Dank der hervorragenden Vorbereitung und Unterstützung durch das MagForce Team sowie die Möglichkeit, die Anwendung der NanoTherm Therapie im Rahmen des Trainings maximal praxisnah und in einer außerordentlich gut strukturierten Weise zu üben, sind wir für den Einsatz des Therapiesystems an unserer Klinik perfekt vorbereitet. Der Einsatz neuer Lehrmethoden für fortschrittliche Technologien trägt dazu bei, das herausragende Erfindungen auch beim Patienten ankommen." Über die _NanoTherm School_ Die _NanoTherm School_ richtet sich an Mediziner und medizinisches Fachpersonal aus den Bereichen Neurochirurgie und der Neuroonkologie und möchte den Teilnehmern eine Einführung in die Theorie sowie die praktischen chirurgischen Anwendungsschritte, die für den erfolgreichen Einsatz der NanoTherm Technologie zur Behandlung von Hirntumoren erforderlich sind, bieten. Durch das praktische Training der neu erworbenen Fertigkeiten am anatomischen Präparat können sich die Teilnehmer unter weitestgehend realen OP-Bedingungen in einer stressfreien Umgebung mit dem Verfahren und den dafür eingesetzten klinischen Geräten vertraut machen. Der modulare Aufbau der _NanoTherm School_ ermöglicht es den Teilnehmern sich das nötige Wissen und Verständnis für MagForces NanoTherm Technologie in drei logisch aufeinander abgestimmten Einheiten anzueignen, beginnend bei der Basis-Anwendung (Nanopasting) über fortgeschrittene Techniken bis hin zu neuen chirurgischen Applikationsformen im abschließenden Modul C. Der praktische Teil des Kurses wird durch Vorträge, die sich auf die unmittelbar praxisrelevanten Aspekte beschränken, sowie Präparations- und OP-Videos ergänzt. Die instrumentelle Ausstattung entspricht modernster OP-Technik. Für weitere Informationen zur _NanoTherm Therapy_ School kontaktieren Sie bitte: Dipl.-Ing. Tobias Hanitsch (thanitsch@magforce.com) Marcel Pilz (mpilz@magforce.com) *Über MagForce AG und MagForce USA, Inc.* Die MagForce AG, gelistet im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene NanoTherm Therapiesystem ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern. *Kontakt:* Barbara von Frankenberg Vice President Communications & Investor Relations T +49-30-308380-77 E-Mail: bfrankenberg@magforce.com Sprache: Deutsch Unternehmen: MagForce AG Max-Planck-Straße 3 12489 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 308 380 0 Fax: +49 (0)30 308 380 99 E-Mail: info@magforce.com Internet: www.magforce.com ISIN: DE000A0HGQF5 WKN: A0HGQF

