Berlin (ots) - Healthcare-Helden aufgepasst: Bei VISION.A werden am 11. März 2020 innovative Konzepte für den Apotheken- und Gesundheitsmarkt ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem Exklusivpartner NOVENTI und dem exklusiven Medienpartner Healthcare Marketing verleihen wir die begehrten VISION.A Awards und stellen den Gewinnern ein umfassendes Mediabudget zur Verfügung. Ob fesselnder Podcast, neuer Behandlungsansatz oder besonders nachhaltiges Projekt: Noch bis 17. Januar 2020 können sich Kommunikationsprofis, Healthcare-Unternehmen und herausragende eHealth-Start-ups kostenlos bewerben.Getreu dem Motto "ALLES AUF KOMMUNIKATION" liegt der Fokus bei VISION.A 2020 auf aktuellen Kommunikationstrends und Innovationen auf dem Healthcare-Markt. Die Teilnehmer*innen werden in sechs Kategorien ausgezeichnet:- Kategorie 1: Bester Podcast Gesundheitsmarkt- Kategorie 2: Beste Konzeptumsetzung Kommunikation- Kategorie 3: Beste Kampagne crossmedial- Kategorie 4: Beste Innovation am Gesundheitsmarkt- Sonderpreis: Bemerkenswert nachhaltig- NOVENTI eHealth Award Gefragt sind alle Kommunikationsprofis und Healthcare-Helden, welche die renommierte Jury mit ihren besonderen Konzepten überzeugen. Den Gewinnern winkt neben der Trophäe sowie Ruhm und Ehre ein umfassendes Mediabudget bei APOTHEKE ADHOC im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro.Außerdem erwartet die Teilnehmer*innen der Digitalkonferenz eine spannende Preisverleihung, bei der die Gewinner-Projekte vor großem Publikum präsentiert werden. Die anschließende After-Show-Party der Extraklasse bietet zudem die Gelegenheit, Wissen auszutauschen sowie bei Food und Drinks zu networken.Jetzt noch bis 17. Januar 2020 kostenlos bewerben! Interessierte senden ihre Bewerbung für den VISION.A Award als PDF-, Word-, Bild- oder Video-Datei inklusive Anmeldeformular per E-Mail an award@apotheke-adhoc.de.Das Team von VISION.A 2020 freut sich auf spannende Konzepte!Bei VISION.A 2020 treffen sich am 11. und 12. März 2020 zum fünften Mal Ideengeber, innovative Köpfe und Brancheninsider des Pharma- und Gesundheitsmarktes in spektakulärer Location: Das Kühlhaus Berlin bietet Raum für ein spannendes Programm mit mehr als 50 Speakern, für inspirierende Ideen und große Visionen. Schnellsein lohnt sich: Noch bis zum 20. Dezember 2019 sind Tickets zum Super-Early-Bird-Tarif erhältlich.Pressekontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 500E- Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/4464861