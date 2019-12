Inzwischen hat sich die deutsche Autobranche ja dazu durchgerungen, Tesla an der ein oder anderen Stelle zu gratulieren oder ihre Leistungen anzuerkennen. VW hat Tesla per Zeitungsanzeige zur Wahl des Model 3 als "Schweizer Auto des Jahres 2020" gratuliert - verspricht aber, dass die Konkurrenz im nächsten Jahr mit dem ID.3 stärker wird. "See you next year!", schreiben die Wolfsburger. Wir sind gespannt, ...

