Der DAX ist gestern bereits verhalten in den Tag gestartet. Bis Mittag wurde das Minus immer größer und er fiel unter 12.900 Punkte. Schließlich drehte die Stimmung aber wieder. So stand am Ende nur noch ein Minus von 0,3 Prozent auf der Kurstafel. Und der DAX notierte zum Handelende wieder über 13.000 Zählern. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind.