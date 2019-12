(neu: Kurs, Analysten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Jahreszahlen von Aurubis -haben den Aktien am Mittwoch frischen Schwung verliehen. Commerzbank-Experte Ingo-Martin Schachel lobte die Gewinnqualität des Kupferkonzerns. Die Aktien schnellten am Vormittag in der Spitze um bis zu 10 Prozent nach oben. Zuletzt führten sie den Index der mittelgroßen Werte MDax noch mit einem Plus von 8,8 Prozent auf 48,30 Euro an. Bislang reichte es damit für den höchsten Stand seit drei Wochen; über 49,40 Euro winkt den Aktien das höchste Niveau seit April.

Der Kupferkonzern lieferte laut Händlern vor dem Hintergrund zuvor schon bekannter Aussagen einen ordentlichen Jahresbericht. Auch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr entspreche mit dem Ziel eines operativem Vorsteuerergebnisses zwischen 185 und 250 Millionen Euro in etwa den Erwartungen, hieß es.

Der Commerzbank-Analyst Schachel sprach zwar auch davon, dass die Zahlen und der Ausblick den Konsens in etwa zufrieden stellten. Er zielte jedoch in einer näheren Analyse darauf ab, dass ein Einmaleffekt durch Abschreibungen enthalten sei, um den bereinigt die Gewinnentwicklung im vierten Quartal besser als erwartet gewesen sei. Lob hatte der Experte auch für den freien Mittelfluss übrig.

Schachel sprach zudem von einem Ausblick, auf dem Aurubis aufbauen könne. Zu diesem Zeitpunkt habe der Kupferkonzern keinen Grund, um mit über den Erwartungen liegenden Prognosen voran zu preschen. Nicht beunruhigt waren Börsianer allgemein auch von einer Dividendenkürzung, die erwartet worden war.

Mit dem Anstieg am Mittwoch setzten die Aurubis-Aktien ihre jüngste Erholung fort. Im Sommer waren sie infolge operativer Schwierigkeiten sowie Sorgen um die Weltwirtschaft noch unter die Marke von 35 Euro gerutscht. Im Jahresverlauf zählen die Anteilsscheine mit einem Plus von 12,5 Prozent zum Mittelfeld im MDax , der um mehr als ein Viertel zulegte./tih/mis/jha/

