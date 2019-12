Eine Auswahl an GAM-Fondsmanagern beurteilt, ob wir in einer späten Zyklusphase angelangt sind, und wie sie die Folgen für ihre jeweilige Anlageklasse einschätzen. Adrian Owens, Investment Director, globale Makroanlagen und Währungsanleihen: "Die Konjunktur in den USA und in Großbritannien würde ich durchaus als «spätzyklisch» bezeichnen. Für Europa, Japan oder China trifft dies meines Erachtens weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...