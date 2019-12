London (ots/PRNewswire) - Verstärkung durch neue Branchenexperten im Führungsteam erweitert adressierbaren MarktHPD LendScape, der Softwareanbieter für Betriebskapitalfinanzierung, hat Finaptix übernommen, ein führendes Beratungsunternehmen für Software-Implementierung, um den Asset-Finance-Sektor anzusprechen und seine Plattform LendScape\u00d2 auf alle Formen von besicherten Krediten auszuweiten.Im Rahmen der Transaktion werden die Branchenexperten Steve Taplin und Michael Mayes in das Führungsteam aufgenommen, zu dem auch Kevin Day, CEO und Andrea Cole, vormals Product Director von LendScape\u00d2, gehören. Gemeinsam werden sie die weitere Expansion des Unternehmens unterstützen, gleichzeitig rundet dies das Jahr ab, in dem ein Mitarbeiterzuwachs von 19% verzeichnet werden konnte.HPD LendScape positioniert sich mit der Übernahme als erster Technologieanbieter, der eine kombinierte Lösung für Asset-basierte Kreditvergabe, Betriebskapitalfinanzierung und nun auch gewerbliche und Konsumentenkreditvergabe einschließlich Equipment- und Kfz-Finanzierung bieten kann. Das LendScape\u00d2 SaaS-Angebot ist unkompliziert einsetzbar und die Kunden haben neu Zugriff auf Beratung durch Experten, um die Implementierung schnell, effizient und kostengünstig zu gestalten.Das neue Team verfügt über die Vertriebs-, Betriebs- und Technologieerfahrung, die erforderlich ist, um die steigende Nachfrage von Bankenseite zu befriedigen, die Software-Plattformanbietern den Vorzug gegenüber Standardprodukten geben, um ihre breiteren Finanzmarktbedürfnisse zu erfüllen.Tony Davison, Chairman von HPD LendScape, kommentierte: "Wir haben das richtige Team, um die internationale Expansion zu beschleunigen, und wir sind gut aufgestellt, um zwei der profitabelsten Märkte im Bereich der besicherten Kreditvergabe zu erschließen und zu betreuen".Kevin Day, CEO von HPD LendScape, sagte: "Dies verschafft HPD LendScape den technologischen Vorsprung, ein breiteres Plattformangebot als unsere Mitbewerber in sowohl bestehenden als auch neuen Märkten anbieten zu können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Steve und Mike, deren umfangreiche Erfahrung dazu beitragen wird, das Unternehmen zu vergrößern".Steve Taplin ergänzte: "Wir haben gesehen, dass das Unternehmen Ambitionen in einer ganzen Reihe von Geschäftsbereichen hat, und dass wir mit unserer spezifischen Expertise dazu beitragen können, ein überzeugendes Angebot für Finanzinstitutionen zu entwickeln, die einen breiteren Markt erschließen wollen".HPD LendScapeHPD LendScape ist der globale Softwareanbieter für Asset Based Finance, dessen Lösungen von 130 Kreditgebern in Großbritannien, EMEA, Nordamerika, der Region Asien-Pazifik und Afrika südlich der Sahara genutzt wird. LendScape stellt cloudbasierte Working Capital-Lösungen einschließlich Factoring, Diskontierung, Supply Chain Finance und Asset-basierte Kreditvergabe bereit.FinaptixFinaptix berät bei der Implementierung und dem Betrieb von Softwaresystemen einschließlich digitale Strategie, Systemauswahl, technische Auslieferung, Change Management und laufende Unterstützung. Das Team besteht aus Experten in den Bereichen Equipment- und Kfz-Finanzierung und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Feldern Kredit und Hypotheken, Kreditkarten, Invoice Factoring und Bankwesen.Pressekontakt:Aidan StanleyAssociate Director astanley@sapiencecomms.co.uk+44 (0)203-195-3240Original-Content von: HPD LendScape, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139436/4464922