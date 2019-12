Funkwerk AG: euromicron AG beantragt Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung; Abschreibung belastet voraussichtlich den Jahresabschluss des Funkwerk-Konzerns DGAP-Ad-hoc: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Sonstiges Funkwerk AG: euromicron AG beantragt Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung; Abschreibung belastet voraussichtlich den Jahresabschluss des Funkwerk-Konzerns 11.12.2019 / 10:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Funkwerk-Beteiligung euromicron AG beantragt Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung Abschreibung belastet voraussichtlich den Jahresüberschuss des Funkwerk-Konzerns Kölleda, 11. Dezember - Die Funkwerk AG hat heute überraschend davon Kenntnis erhalten, dass der Vorstand der euromicron AG, Frankfurt/Main, an der Funkwerk eine Beteiligung von 15,36 % hält, einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens beim zuständigen Amtsgericht Offenbach am Main stellen wird. Die aus heutiger Sicht erforderliche Abwertung der Beteiligung an der euromicron AG wird den Jahresüberschuss der Funkwerk AG im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich erheblich belasten. Das operative Geschäft der Gesellschaft wird nicht beeinflusst, die Prognose für 2019 hinsichtlich Umsatz und Betriebsergebnis hat weiterhin Bestand. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG Im Funkwerk 5 D-99625 Kölleda/Thüringen Tel.: 03635 458 300 Fax: 03635 458 599 E-Mail: ir@funkwerk.com Ansprechpartner: Kerstin Schreiber, Vorstand Funkwerk AG Kontakt: Funkwerk AG Kerstin Schreiber, Vorstand Im Funkwerk 5 99625 Kölleda Tel.: 03635 458 300 Fax: 03635 458 599 ir@funkwerk.com 11.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Funkwerk AG Im Funkwerk 5 99625 Kölleda Deutschland Telefon: +49 (0)3635 458 0 Fax: +49 (0)3635 458 399 E-Mail: info@funkwerk.com Internet: www.funkwerk.com ISIN: DE0005753149 WKN: 575314 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 933331 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 933331 11.12.2019 CET/CEST ISIN DE0005753149 AXC0117 2019-12-11/10:34