Die anstehenden Termine warfen gestern schon ihre Schatten voraus. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich volatil. Vormittags runter, nachmittags wieder rauf, per Saldo aber nur wenig verändert. Zwischen Tageshoch und Tagestief lagen im Dax mehr als 200 Punkte. Ganz anders die Wall Street. Bei allen drei Indizes hielten sich die Tagesschwankungen in engen Grenzen. Unterm Strich verblieb bei Dow Jones, S&P500 und Nasdaq100 ein kleines Minus von 0,1 Prozent. Lesen Sie in unserem Marktbericht, warum das so ist.

ISIN: DE0008469008, DE0007472060

