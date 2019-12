Vermutlich wird BVB-Torhüter Roman Bürki auch so nicht am Hungertuch nagen, dennoch können BVB-Aktionäre heute überlegen, ob sie nicht einen Teil ihrer Dividende an den Tormann spenden. Denn mit seinen unfassbaren Glanzparaden beim gestrigen Spiel gegen Slavia Prag, bei dem der Rest der Mannschaft weitaus weniger geglänzt hat, hat er Borussia Dortmund den Einzug ins Achtelfinale der Champions-League gesichert und damit einen ordentlichen Geldsegen beschert. Bleibt dann noch etwas übrig...

Den vollständigen Artikel lesen ...