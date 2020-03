Die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens Heidelberg Pharma kann am heutigen Mittwoch einen gewaltigen Satz nach oben machen. Am Nachmittag beträgt das Plus 19,3 Prozent auf 2,72 Euro. Damit notiert die Aktie nun nahe ihrem Mehrmonateshoch von 2,88 Euro. Positiv aufgenommen wurde die Meldung, dass dem Heidelberg-Pharma-Partner University of Texas, MD Anderson Cancer Center (MD Anderson), vom US-Patentamt ein wichtiges Patent für die Diagnose und Behandlung ausgewählter Patientengruppen mit sogenannter ...

