Jena (pts016/11.12.2019/10:25) - Im Fußball wie in der IT-Sicherheit gilt: Die Abwehr muss stehen. Mit seiner Internet Security BVB-Edition vereint ESET diese beiden Welten. Fans haben die Möglichkeit, mit der Sonderversion drei Geräte ihrer Wahl zu schützen, ganz gleich, ob Windows, MacOS, Linux, Android oder Smart-TV. Mit der Edition profitieren BVB-Fans gleich doppelt: Je nach Bezugsquelle warten tolle Extras auf sie. Der exklusiven Sonderedition liegen drei tolle BVB-Sticker bei. ESET Internet Security BVB-Edition ist ab sofort in der BVB-Fanwelt und -Fanshops erhältlich. Diebstahlschutz findet verlorene Geräte Ist das Smartphone im Stadion verloren gegangen? Kein Problem, denn ESET Anti-Theft findet das Gerät wieder. Mit dem Diebstahlschutz in der ESET Internet Security behalten Nutzer alle Fäden in der Hand. Wird beispielsweise eine unautorisierte SIM-Karte in das Gerät gelegt, wird das Smartphone umgehend gesperrt. Einmal über das Portal http://my.eset.com als vermisst gemeldet, werden Geräte-Position, IP-Adresse und Informationen über die fremde SIM-Karte und andere Daten automatisch an den Account gesendet. Dem ehrlichen Finder kann eine Nachricht auf dem Display angezeigt werden, wie er das Gerät dem Besitzer zurückgeben kann. Mit ESET Anti-Theft gibt es für Anwender verschiedene Möglichkeiten ihr Gerät, auch das Notebook, im Verlustfall zu schützen und wiederzufinden. ESET macht das Heimnetzwerk sicher Laut einer ESET-Umfrage halten 46 Prozent der Privatanwender IoT-Geräte für unsicher. Um hier mehr Vertrauen zu schaffen, hat ESET die Funktion "Sicheres Heimnetzwerk" in den neuesten Sicherheitslösungen des europäischen IT-Sicherheitsherstellers überarbeitet und erweitert. Die neue Version erkennt alle Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind und ordnet sie nach Kategorien. Anwender haben dadurch die Möglichkeit, detaillierte Informationen über das Gerät und den Sicherheitsstatus des eigenen Netzwerks zu erhalten. Anwender können ihren Router darüber hinaus auch auf bekannte Sicherheitslücken und Passwort-Sicherheit checken. Features im Überblick - Sicheres Online-Banking und -Shopping: Dank abgesichertem Browser sind Zahlungen im Internet zuverlässig vor Datendieben geschützt. Die von der Tastatur an den Browser übermittelten Informationen werden verschlüsselt, sodass Keylogger keine Chance haben. - Zuverlässiger Diebstahlschutz: Mit Anti-Theft können Nutzer ein verlorenes Gerät orten und die volle Kontrolle über ihre Daten behalten. - Sicheres Heimnetz: So behalten Nutzer den Überblick in ihrem Netzwerk. Die Funktion ermöglicht es unter anderem, den heimischen WLAN-Router sowie Smart Devices auf Schwachstellen wie zum Beispiel veraltete Firmware zu prüfen und bietet verschiedene Optionen zur Problembehebung. - Anti-Spam und -Phishing: Unerwünschte E-Mails gelangen nicht in das Postfach. Schützt die Privatsphäre der Anwender vor gefälschten oder manipulierten Webseiten, die auf persönliche Daten wie Benutzernamen, Passwörter und Kontoinformationen zugreifen wollen. - Effektiver Webcam-Schutz: Prüft alle auf dem Computer ausgeführten Prozesse und Anwendungen, um unerlaubte Zugrffe auf Ihre Webcam zu verhindern. Unerwartete Zugriffsversuche werden gemeldet und können umgehend blockiert werden. - Ausgezeichneter Schutz: Unabhängige Testinstitute bestätigen immer wieder die Effektivität der ESET-Sicherheitslösungen bei der Abwehr moderner Bedrohungen. - Geringe Systembelastung: Ein schonender Umgang mit dem Systemressourcen sorgt für optimale Performance und verlängert die Lebensdauer der Hardware. Auch der Datenverbrauch wird durch extrem kleine Update-Paket gering gehalten. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 3641 3114 269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191211016

