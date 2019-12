Das Analysehaus Jefferies hat Telefonica Deutschland nach neuen Mittelfristzielen und einer Dividendenkürzung auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,47 Euro belassen. Die neuen Umsatzziele sowie die höheren Investitionen lägen im Rahmen der Erwartungen, während die in Aussicht gestellte Dividende niedriger sei als gedacht, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend sei aber, dass der Mobilfunkanbieter noch nichts zu einer Netzwerk-Kooperation mitgeteilt habe. Ein 5G-Netzaufbau überwiegend aus eigener Kraft dürfte den Anlagehintergrund trüben./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 03:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2019 / 03:18 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-12-11/11:01

ISIN: DE000A1J5RX9