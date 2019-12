Der Volkswagen -Konzern macht trotz einer schwächeren weltweiten Autonachfrage bei seinen Verkäufen weiter Boden gut. Im November lieferte der Konzern mit seiner Marke Volkswagen weltweit 586 400 Fahrzeuge aus und damit 3,9 Prozent mehr als im schwachen Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Damit liegt VW auf Jahressicht nun fast wieder gleichauf mit dem Vorjahreszeitraum, in den ersten elf Monaten beträgt das Minus bei 5,66 Millionen Auslieferungen nun nur noch 0,7 Prozent.

Im November konnte VW vor allem in Deutschland zulegen, wo vor einem Jahr die Umstellung auf das Abgas- und Verbrauchsprüfverfahren WLTP die Verkäufe stark eingeschränkt hatte. VW war insbesondere mit den Marken VW, Audi und Porsche schlecht vorbereitet und konnte viele Modelle nicht liefern. Das sorgte diesmal im November für ein Auslieferungsplus bei Fahrzeugen der Marke VW auf dem Heimatmarkt von gut 20 Prozent. Aber auch in den USA und Brasilien lieferte der Konzern deutlich mehr VW-Fahrzeuge aus. Im besonderes wichtigen chinesischen Markt lieferte der Konzern mit 316 700 Fahrzeugen der Marke VW 4 Prozent mehr aus./mne/mis

