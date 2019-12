Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die US-Währungshüter hatten es in diesem Jahr eilig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Schon vor Beginn der Adventszeit hätten die Mitglieder des Offenmarktkomitees der FED (FOMC) ihre Zinsgeschenke bereits ausgeliefert. Nach zuletzt drei Senkungen der FED Funds-Rate hintereinander im Rahmen des sog. "Mid-Cycle-Adjustments" als präventive Maßnahme gegen einen Konjunkturabschwung in den USA dürften sich die Notenbanker auf der heutigen FOMC-Sitzung bereits in vorweihnachtlicher Besinnlichkeit üben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...