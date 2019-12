Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung der US-Notenbank richten die Marktteilnehmer den Blick auf die aktuellen Inflationsdaten in den USA, so die Analysten der Helaba.Erhöhten Benzinpreisen stünden dabei im November leicht rückläufige Erdgaspreise gegenüber. Per saldo würden die Analysten einen leichten Anstieg der Inflationsrate als wahrscheinlich ansehen, die sich damit der 2%-Marke nähere. Bezüglich der Kerninflation sei mit einer bei 2,3% unveränderten Jahresrate zu rechnen. Da die FED aber auf die PCE-Inflation achte und die Kernrate hier bei 1,8% liege, dürften sich die Notenbanker um FED-Chef Powell nicht unter Zugzwang sehen. Die FOMC-Mitglieder hätten in den letzten Wochen angedeutet, zunächst in eine abwartende Haltung überzugehen. Die Zinsentscheidungen seien abhängig von den aktuell eingehenden Konjunkturdaten. Diese seien zuletzt uneinheitlich ausgefallen. ...

