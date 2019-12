Guten Morgen,auch an der Börse dreht die Stimmung gern wie das Fähnchen im Wind. Das zeigt der aktuelle ZEW-Indikator recht eindrucksvoll und lässt die Schlagzeilen und Stimmungstiefs des Jahres geradezu lächerlich wirken. Es darf die Frage gestellt werden, ob die technologische Entwicklung der Medienlandschaft, in der wirklich jeder seinen Blickwinkel zum Besten geben darf und kann, nicht lieber stummgeschaltet werden sollte. Einmal zeigt es sich, wie klug es sein kann, sich von den Tagesmeldungen nicht zu sehr beeindrucken zu lassen.Auf der Agenda stehen zum Wochenausklang eine neue EZB -Chefin, von der gegenwärtig noch nicht viel Neues erwartet werden darf, ein weiterer Stepstone in der Brexitfrage, Ungereimtheiten im Weißen Haus zum Thema Amtsenthebung sowie das tägliche Auf und Ab im Handelskonflikt. Keine dieser Themen dürfte den Verlauf im Index nachhaltig prägen, denn am Ende bleiben offene Fragen und wenig konkrete Ergebnisse.

