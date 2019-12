Munsbach (www.fondscheck.de) - Über den jüngsten Anstieg der Risikoassets sind viele Marktteilnehmer immer noch überrascht, so die Experten von ETHENEA.Kein Wunder, würden die neuen Höchststände bei Aktien und die Rückgänge der Credit Spreads angesichts der schwächelnden globalen Wirtschaft nicht so recht ins Bild passen. Worauf sei diese Entwicklung zurückzuführen? Zeichne sich etwa eine Erholung der Verarbeitenden Industrie ab? "Zumindest ist es ein erstes positives Signal, dass Frühindikatoren für die Verarbeitende Industrie weltweit eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau andeuten. Viel bedeutsamer ist unserer Meinung nach aber, dass die Notenbanken in diesem Jahr einen deutlichen Kurswechsel vorgenommen haben", sage Frank Borchers, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA. Für ihn sei eindeutig: Die lockere Geldpolitik der Notenbanken habe ein Umfeld geschaffen, dass sich derzeit besonders positiv auf Risikoassets und Credit Spreads auswirke. "Es zeigt die Bereitschaft der Zentralbanken, alles zu tun, damit die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt. Sie sind damit auf der Seite Der Aktionäre - daher setzen wir mittelfristig weiter auf die positive Entwicklung von Risikoassets", so der Portfolio Manager. ...

