Porsche hat laut CEO Oliver Blume bislang mehr als 10.000 Kaufverträge für seinen Elektro-Sportwagen Taycan abgeschlossen. Die ersten Händler in den USA sollen planmäßig noch in diesem Jahr mit dem Taycan beliefert werden. Die Markteinführung in den direkt folgenden Märkten stehe termingerecht. 2020 sollen es dann über 20.000 Fahrzeuge sein, mehr als ursprünglich geplant. Die 10.000 Verträge seien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...