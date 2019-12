11.12.2019 - Die Funkwerk AG (ISIN: DE0005753149) wird schwer getroffen vom Schutzschirmverfahren der euromicron AG, an der man erst vor wenigen Monaten eine Beteiligung in Höhe von 5,5 Mio. EUR erworben. Geld, das jetzt weg ist? zumindest sollte und muss man erstmal abschreiben. Danach wird es um die Fehelrsuche gehen: Warum sieht man nicht, dass das Objekt der Begierde kurz vor der Pleite steht? Was ist schief gelaufen? Wer ist schuld? Die heutige Pflichtmitteilung liest sich eher verzweifelt-überrascht: "Die Funkwerk AG hat heute überraschend davon Kenntnis erhalten, dass der Vorstand der euromicron ...

Den vollständigen Artikel lesen ...