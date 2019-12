Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Was für eine beeindruckende Rally von BioNTech: In nur knapp zwei Monaten habe das Papier des in Mainz beheimateten Biotech-Unternehmens mehr als 120 Prozent zulegen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...