Hamburg (ots) - Seit seiner Gründung 1841 setzt sich C&A für wohltätige Zwecke ein. So auch in Hamburg: Die Stiftung Mittagskinder erhielt am 10. Dezember 2019 eine Spende in Höhe von 100.000 Euro. Susann Grünwald, Gründerin und Vorsitzende der Stiftung, nahm den Scheck im Ter Hell Haus entgegen. Die Stiftung ist Träger zweier Betreuungsprojekte in den Hamburger Stadtteilen Kirchdorf-Süd und Neuwiedenthal, die als sogenannte soziale Brennpunkte in der Hansestadt gelten. In den Kindertreffs werden mehr als 200 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren unentgeltlich mit gesunden Mahlzeiten versorgt und sozialpädagogisch betreut. Zum Angebot des Kindertreffs gehören u.a. Hausaufgabenhilfe, Spielen und das Programm "Bildungsimpulse", das einen Leseclub zur Sprach- und Leseförderung anbietet. Auch können die Kinder ein Entdeckerlabor oder umfangreiche Bewegungsangebote, wie u.a. Fußballgruppen oder Schwimmunterricht, wahrnehmen. Neben den Freizeitangeboten helfen die Kinder auch bei der Zubereitung der Mahlzeiten. So essen sie nicht nur gemeinsam, sondern können sich auch eine mit Obst und Brot gefüllte Brotdose für den nächsten Schultag vorbereiten.Mit Unterstützung der C&A Foundation und dem Programm "C&A together" fiel die Wahl der diesjährigen Weihnachtsspende auf die Hamburger Initiative. "Die außerschulische, sozialpädagogische Betreuung bedeutet für viele Kinder in diesen Stadtteilen eine willkommene Unterstützung und Abwechslung im Alltag. Voller Überzeugung unterstützen wir Mittagskinder dabei, den Kindern bessere Chancen auf dem Weg ins Leben zu ermöglichen sowie einen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration zu leisten", so Hans-Peter Ennemoser, Leiter Marketing C&A Deutschland, bei der Überreichung des Schecks.Die Spendenaktion ist Teil des C&A-Programms "C&A together", mit dem das Unternehmen lokale und nationale Initiativen unterstützt, die sich um das Wohl von Kindern und Jugendlichen kümmern. Finanziell gefördert wird "C&A together" von der C&A Foundation, die dafür in diesem Jahr insgesamt drei Millionen Euro zur Verfügung stellt. C&A Deutschland entschied sich unter den vielen förderungswürdigen und engagierten Projekten für Stiftung Mittagskinder.Weitere Informationen zur Hamburger Stiftung Mittagskinder finden Sie unter: https://www.stiftung-mittagskinder.de/Über C&A FoundationC&A Foundation ist eine Unternehmensstiftung, die sich für einen Wandel in der Modewelt einsetzt. Sie bietet ihren Partnern finanzielle Unterstützung, Fachwissen und Vernetzung, um die Textilindustrie für die Menschen zu verbessern.Über C&A EuropaMit mehr als 1.400 Filialen in 18 europäischen Ländern und rund 31.000 Mitarbeitern ist C&A eines der führenden Modehandelsunternehmen Europas. C&A begrüßt jeden Tag mehr als zwei Millionen Besucher in seinen Filialen und bietet Mode in guter Qualität zu günstigen Preisen für die ganze Familie. Zusätzlich zu den europäischen Filialen ist C&A auch in Brasilien, Mexiko und China präsent.Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.c-a.comPressekontakt:C&A EuropeJens VölmickeT +49 211 9872 5264jens.voelmicke@canda.comOriginal-Content von: C&A Europe (cunda.de), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112929/4465021