Dingelstädt (ots) - Bereits zum zweiten Mal hat das Gründerlexikon 2018/2019 Existenzgründerseminare von IHK und HWK bezüglich Dauer und Kosten unter die Lupe genommen. Die Studie zeigt: Die Kammern bieten nicht nur weniger Seminare an als im Vergleichsjahr 2012. Die Seminare werden auch immer kürzer.Ein eigenes Unternehmen zu gründen ist eine komplexe Angelegenheit, bei der es vieles zu beachten gibt. Das notwendige Wissen wird niemandem in die Wiege gelegt. Darum sind Existenzgründerseminare für Gründer nicht nur interessant, sondern auch wichtig. Darüber hinaus werden angehende Unternehmer, die den Gründungszuschuss der Arbeitsagentur in Anspruch nehmen wollen, oft zur Teilnahme an einem Seminar verpflichtet. IHK und HWK sind für Gründer meist die erste Anlaufstation.Die 2012 vom Gründerlexikon durchgeführte Studie zeigte, dass die meisten Seminare der Kammern auf einen Tag oder weniger ausgelegt sind. In den Augen des Gründerlexikons zu wenig Zeit, um den Teilnehmern die notwendige Menge an Informationen zu vermitteln. Die Stiftung Warentest kam 2012 (https://www.test.de/Existenzgruenderseminare-Grundwissen-Seminare-im-Test-4462772-4462855/) zu einem ähnlichen Ergebnis. Das Gründerlexikon wiederholte 2018/2019 seine Studie, um zu überprüfen, wie sich die Angebotssituation seither entwickelt hat. Dafür wurden 80 IHK-Stellen und 53 Handwerkskammern befragt.Nach wie vor bietet die Mehrheit (beinahe 70 Prozent) der IHK-Stellen nur Seminare an, die auf einen Tag oder weniger ausgelegt sind. Nur noch fünf Prozent der IHK-Stellen bieten Seminare an, die länger als drei Tage dauern. 2012 waren es noch 12,75 Prozent. Bei den Handwerkskammern zeigt sich ein ähnliches Bild. Insgesamt werden von den Kammern weniger Existenzgründerseminare als im Vergleichsjahr angeboten.Die Preisspanne reicht von kostenlosen Seminaren bis hin zu Preisen von 390 Euro. Die Preisunterschiede sind größtenteils auf die unterschiedliche Länge der Seminare zurückzuführen. Je länger ein Seminar dauert, desto höher sind die Kosten. Preistreiber können auch Dozenten und Anbieter sein. Bei den meisten IHK-Seminaren sind Teilnahmebescheinigungen inbegriffen. Die Handwerkskammern teilen seltener Bescheinigungen aus. Generell gilt sowohl bei IHK als auch HWK, dass die Bescheinigungen von Förderstellen, Arbeitsagenturen und teilweise auch bei Bankgesprächen akzeptiert werden und nicht zeitlich befristet sind.Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass die Tendenz hin zu immer kürzeren Seminaren geht. "Das überrascht angesichts der Komplexität des Themas und der Fülle an zu vermittelnden Informationen", meint Torsten Montag, Inhaber des Gründerlexikons (https://www.gruenderlexikon.de/). Er befürchtet, dass Gründer in Zukunft schlechter auf die Selbstständigkeit vorbereitet werden könnten und fordert deshalb einen "Führerschein für Veranstalter von Existenzgründerseminaren". Dies könnte in Form einer verpflichtenden Zertifizierung geschehen, die unter anderem notwendige Mindestinhalte der Seminare festlegen würde.Angehenden Unternehmern empfiehlt das Gründerlexikon, gezielt Existenzgründerseminare zu besuchen, die seriös sind und eigene Wissenslücken schließen können. Kosten und Dauer der Seminare können zwar ein Indiz für Qualität sein, sind aber bei weitem nicht ausreichend. Darum hat das Gründerlexikon einen Artikel verfasst, der die häufigsten Fragen zu Existenzgründerseminaren (https://www.gruenderlexikon.de/checkliste/informieren/existenzgruenderseminar/) beantwortet und zeigt, wie seriöse von unseriösen Angeboten unterschieden werden können.Weitere Informationen zur Studie: GründerNews (https://www.gruenderlexikon.de/news/studien/studie-zum-kostenvergleich-der-ihk-existenzgruenderseminare-84233607)Häufige Fragen zu Gründerseminaren: https://www.test.de/Existenzgruenderseminare-Grundwissen-Seminare-im-Test-4462772-4462855/Das Gründerlexikon berichtet und informiert seit 2004 über die Welt der Existenzgründer und Selbstständigen in Deutschland.