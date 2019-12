Vaduz (ots) - Unser diesjähriges Snowcamp findet in Tschagguns statt. Das beliebte Lager wird von der Stabsstelle für Sport in Zusammenarbeit mit kompetenten Leiterinnen und Leitern durchgeführt. Die abwechslungsreiche Woche beinhaltet den Besuch mehrerer Skigebiete und das Ausprobieren diverser Sportarten: Skifahren, Snowboarden, Schlitteln, Eislaufen und vieles mehr. Im Vordergrund steht Spass, Sport und das gemeinschaftliche Lagerleben. Dank der liechtensteinischen Sportförderung kann die Teilnahme am Snowcamp preiswert angeboten werden.Organisation und AnmeldungTeilnehmerIn Liechtenstein wohnhafte Jugendliche 12 - 17 JahrenKostenCHF 250. - inkl. Unterkunft, Vollpension in Gruppenunterkünften, geleiteter Schneesportunterricht und Ski-Billet.UnterkunftVorarlberger Schulsport-Zentrum TschaggunsSportartenHauptsportarten: Skifahren, SnowboardenRahmenprogrammAusgleichssportarten: Schlitteln, Eislaufen, etc.VoraussetzungFreude am Schneesport und am Lagerleben.Das Sportprogramm findet in niveaugerechten Gruppen - kein Anfängerunterricht - von 5 bis 8 Jugendlichen statt. Die komplette Ski- oder Snowboardausrüstung inklusive Helm muss selbst mitgebracht werden.Anmelden können Sie sich unter www.ssp.llv.li / Sportangebote / Jugendcamps / Snowcamp oder per E-Mail sport.ssp@llv.li oder Tel.: 236 63 30Kontakt:Stabstelle für SportJürgen TömördyT +423 236 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100838284