RWE-Calls mit 156%-Chance bei Kursanstieg auf 128 EUR

Mitte November 2019 reagierte die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) nach der Veröffentlichung der Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres mit einem kurzfristigen Kurseinbruch von drei Prozent. In den Tagen danach konnte sich die Aktie des Energieriesen, der für das nächste Jahr eine Steigerung des EBITDA auf 2,2 bis 2,5 Milliarden Euro erwartet, jedoch wieder deutlich erholen, um die Kursgewinne nach der Bestellung der neuen SPD-Spitze wieder vollständig abzugeben. Mit

In den vergangenen Tagen setzte bei der in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 32 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlenen Aktie wieder eine deutliche Aufwärtstendenz durch. Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich diese Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen noch ausweiten wird, könnten versuchen, diese Meinung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 27 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 27 Euro, Bewertungstag 20.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000GA6AKK6, wurde beim RWE-Kurs von 26,25 Euro mit 0,113 - 0,116 Euro gehandelt.

Wenn die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 28 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,18 Euro (+55 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,2224 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,2224 Euro, BV 1, ISIN: DE000PX4ZAG9, wurde beim RWE-Aktienkurs von 26,25 Euro mit 1,06 - 1,08 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,77 Euro (+156 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,5925 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,417 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UY67W42, wurde beim RWE-Aktienkurs von 26,25 Euro mit 0,18 - 0,19 Euro taxiert.

Beim RWE-Aktienkurs von 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,34 Euro (+79 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de