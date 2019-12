Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 57 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Preisrückgang für Polykarbonat dürfte sich im kommenden Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn einer Zunahme der Produktionskapazitäten stehe eine besonders schwache Nachfrage aus der Automobilindustrie gegenüber. Der Experte reduzierte folglich die Gewinnschätzungen je Aktie für 2019 und 2020./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 21:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144