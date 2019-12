Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S anlässlich angekündigter Maßnahmen zum Schuldenabbau auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,10 Euro belassen. Analyst Oliver Schwarz begrüßte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Pläne, die finanziellen Hebel des Düngemittel- und Salzkonzerns zu bewegen. Ohne quantitative und zeitliche Details lasse er seine Schätzungen aber unverändert./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-12-11/11:45

ISIN: DE000KSAG888