WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen hat bei seiner namensgebenden Marke im November dank steigender Verkäufe in Europa und China mehr Fahrzeuge abgesetzt. Der Absatz stieg um 3,9 Prozent auf 586.400 Einheiten, wie der Konzern mitteilte. Seit Januar haben die Wolfsburger damit 5,663 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert - ein Minus von 0,7 Prozent.

In China, dem wichtigsten Einzelmarkt, verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat 316.700 Volkswagen und somit 4,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Von Januar bis November ergab sich ein Minus von 0,4 Prozent auf 2,809 Millionen Pkw.

Auf dem Heimatmarkt Deutschland gingen 54.800 Autos mit den VW-Zeichen an die Kunden - ein Plus von 20,2 Prozent. Grund dafür ist auch ein deutlicher Verkaufsrückgang im Vorjahresmonat infolge der anhaltenden WLTP-Verzögerungen. Europaweit setzte die Marke VW im Monat 6,4 Prozent mehr ab; seit Anfang des Jahres ergab sich ein Plus von 0,4 Prozent.

December 11, 2019

