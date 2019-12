Der Kursverlauf bei der QSC-Aktie war in den vergangenen Monaten deutlich nach unten gerichtet. Im Laufe des Novembers gingen die Papiere des IT- und IoT-Dienstleisters um gut vier Prozent von 1,24 Euro auf 1,19 Euro zurück. Anfangs dieser Woche war bei 1,08 Euro ein neuer Tiefststand erreicht, obwohl QSC unlängst in einem Fahrplan ambitionierte Zukunftsziele formuliert hatte. Am Dienstag aber kam die Aktie zurück, legte um 2,5 Prozent auf bis zu 1,12 Euro zu. Der Mittwoch begann ebenfalls leicht ... (Achim Graf)

