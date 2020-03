Zürich (ots) - Der Schweizer Autor Martin Suter ist ein Jahr nach seinem Online-Start noch nicht zufrieden mit der Performance seines Digitalgeschäfts. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Vor allem der Beginn sei hart gewesen, sagt Suter, «die Abonnentenzahl wuchs zwar langsam und stetig, doch bezüglich Absprungrate und Verweildauer waren die Werte sehr schlecht.»



Nach dem kürzlich erfolgten Relaunch seiner Website hätten sich die Werte zwar verbessert und Suter ist zuversichtlich, auf gutem Weg zu sein. Aber die aktuelle Abo-Zahl «im niedrigen vierstelligen Bereich» bringe noch nicht volle Satisfaktion: «Zufrieden bin ich noch nicht, das Ganze ist weiterhin ein Verlustgeschäft.»



Auf seiner Website vertieft der Autor unter anderem Aspekte aus seinen Büchern oder spinnt sogar Geschichten weiter: «Oft erzählen mir Leserinnen und Leser beispielsweise, dass sie unglücklich mit dem Schluss meines Buches «Lila, Lila» sind. Weil sich das Paar trennt. Vielleicht bringe ich es in einer Online-Fortsetzung wieder zusammen.»



