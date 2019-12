Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Valeo nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. An den Schätzungen für 2022 werde er keine Änderungen vornehmen, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der jüngste Kurseinbruch dürfte den Gewinnaussichten des Automobilzulieferers für 2019 und großteils für 2020 geschuldet sein./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2019 / 07:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-12-11/12:06

ISIN: FR0013176526