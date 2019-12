Wien (www.anleihencheck.de) - Die weiterhin lockere Geldpolitik (GP) in Ungarn sollte sich nicht ändern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hauptanker bleibe das mittelfristige Inflationsziel von 3% +/- 1 PP, sodass unkonventionelle Geldmarktinstrumente - hauptsächlich die EUR/HUF-FX-Swap-Instrumente - weiterhin ihre entscheidende Rolle bei der Feinabstimmung der Liquidität spielen würden. Die zugrundeliegende Inflationsentwicklung habe sich als etwas stärker erwiesen als von den Analysten erwartet, was zu Aufwärtsrisiken für die Inflationserwartungen führe - allerdings nur kurzfristig. ...

