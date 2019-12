Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Renten- und Aktienmärkten der Schwellenländer ist es in den vergangenen Wochen zu moderaten Kursverlusten gekommen, so die Analysten der DekaBank.Zwar stütze das Bild eines anhaltenden globalen Niedrigzinsumfelds die Stimmung, doch es würden klare Impulse für eine neue Aufwärtsbewegung fehlen. In diesem Umfeld könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen, nachdem die Entwicklung seit Jahresbeginn bislang sehr gut gewesen sei. Der Zinssenkungszyklus in den Schwellenländern sei bereits weit fortgeschritten und die Notenbanken dürften kaum noch in der Lage sein, für weitere Renditerückgänge an den Rentenmärkten zu sorgen. ...

