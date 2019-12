Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der FOMC-Zinsentscheidung werden heute auch die Inflationszahlen in den USA für den Berichtsmonat November veröffentlicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In den vergangenen Monaten hätten dabei negative Basiseffekte bei den Energiepreisen die Jahresrate des Konsumentenpreisindex zum Teil deutlich unter die Marke von 2% gedrückt. Mit dem Auslaufen dieser Effekte dürfte es aber bereits im November zu einem spürbaren Anstieg der Teuerungsrate von 1,8% gg. Vj. auf 2,1% gg. Vj. kommen. Damit würde sich die allgemeine Inflationsrate auch wieder den Niveaus für die Kerninflation annähern, die die Analysten im November unverändert zum Vormonat bei 2,3% prognostizieren würden. Auch in den kommenden Monaten sei nach Erachten der Analysten mit Inflationsraten von über 2% zu rechnen, sodass die durchschnittliche Jahresrate nach 1,8% im Jahr 2019 im kommenden Jahr wieder auf 2,0% anziehen dürfte. ...

