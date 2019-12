Hannover (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Anleihenmarkt gab es leichte Verluste, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe 0,06% abgegeben. Richtungsweisende zehnjährige Bundesanleihen hätten (wie die Anleiherenditen in den meisten Euroländern außer Italien) stärker mit -0,3% rentiert. Auch am amerikanischen Rentenmarkt seien die Kurse leicht gesunken. Zehnjährige Anleihen hätten 5/32 auf 99 6/32 Punkte verloren und mit 1,838% rentiert. (11.12.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...